Биография

Елена Аросьева – актриса. Появилась на свет 12 марта 1984 года. Будучи старшеклассницей, стала посещать театральную студию, где преподавала Эмма Арсеньева. Актриса смогла увидеть в Елене большой потенциал и потому начала активно ее готовить к вступительным экзаменам в театральный институт, хотя изначально девушка планировала стать переводчиком с испанского. Будущая актриса отправляется в Москву для поступления в Школу-студию МХАТ. Благодаря солидной подготовке справиться со вступительными экзаменами удается с первого раза. Она попала в мастерскую Константина Райкина. Обучаясь на третьем курсе, молодая актриса смогла войти в состав театра «Сатириком». Первую роль Елена Аросьева получила в картине «Люба, дети и завод...». Личная жизнь актрисы складывается наилучшим образом, в 2007 году она познакомилась со своим мужем Дмитрием Аросьевым, фамилию которого и взяла. У пары двое сыновей. Просматривая фильмы Елены Аросьевой, можно обратить внимание на то, что ей часто достаются мелодрамы, но бывают и другие картины. Ее работу можно увидеть в таких проектах: «Проклятый рай», «Упакованные», «Райские яблочки», «Два берега», «Расплата», «Свидетельство о рождении».