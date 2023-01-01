Чужое счастье (сериал, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Елена Аросьева, Юлия Галкина, Иван Жидков и Олег Алмазов в мелодраме от продюсеров сериала «Деньги».



Люся, Марина и Игорь с детства были не разлей вода. Эффектная Марина никогда не скрывала своих чувств к Игорю, но он выбрал в спутницы жизни скромную и обаятельную Люсю. Даже время не смогло разлучить ребят, и спустя 15 лет они все так же дружат. На первый взгляд в отношениях неразлучной троицы царит идиллия, но «Чужое счастье» не дает покоя роковой красавице. У Люси ни с того ни с сего появляются провалы в памяти…

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