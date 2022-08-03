Чужое счастье. Серия 8
Wink
Сериалы
Чужое счастье
1-й сезон
8-я серия

Чужое счастье (сериал, 2017) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

9.02017, Чужое счастье. Серия 8
Мелодрама12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

С детства Игорь, Люся и Марина были неразлучны. Марина, целеустремленная роковая красавица, всегда была влюблена в Игоря. Но он выбрал тихую и скромную Люсю. Тем не менее влюбленность Марины не помешала троице и после окончания школы оставаться лучшими друзьями.

Страна
Польша, Украина, Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
2.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Чужое счастье»