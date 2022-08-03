Чужое счастье. Серия 7
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Чужое счастье
1-й сезон
7-я серия

Чужое счастье (сериал, 2017) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

9.12017, Чужое счастье. Серия 7
Мелодрама12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

С детства Игорь, Люся и Марина были неразлучны. Марина, целеустремленная роковая красавица, всегда была влюблена в Игоря. Но он выбрал тихую и скромную Люсю. Тем не менее влюбленность Марины не помешала троице и после окончания школы оставаться лучшими друзьями.

Страна
Украина, Россия, Польша
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
2.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Чужое счастье»