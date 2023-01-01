Биография

Юлия Галкина – актриса театра и кино. На пути к своей мечте она была вынуждена получать одновременно два высших образования. Чтобы не огорчать родителей, защищала кандидатскую диссертацию по психологии и одновременно постигала тонкости актерской профессии. Целеустремленная и талантливая девушка родилась в Курске, ее родители были историками. В детстве Юлия не любила девичьи игры, ей больше нравились войнушки, песочные и снежные замки, которые она строила вместе мальчишками. В школьные годы принимала участие в самодеятельности, с удовольствием читала стихи, мечтала о творческой профессии. Родители не воспринимали увлечение дочери всерьез, поэтому после окончания школы она поступила Курский государственный университет. Однако желание стать актрисой было сильнее. После окончания 1 курса она поехала в столицу и поступила в Школу-студию МХАТ. Первые роли Юлия Галкина исполнила в Московском художественном театре. В кино артистка начала сниматься в 2007 году. Главных персонажей она сыграла в драме «Грехи наши» и криминальной картине «Поцелуи падших ангелов». Зрители также знают Юлию Галкину по фильмам «Александр. Невская Битва», «Укрощение строптивых», «Поединки», «Чужое счастье», «Спасти мужа», «Уйти, чтобы вернуться», «Муж по вызову», «Годунов», «Чума», «Лондонград. Знай наших», «Дикий». В 2016 г. актриса приняла участие в сериалах «Жемчуга» и «Черная кошка». В 2017 г. с участием артистки на экраны вышли фильмы «Позднее раскаяние», «Линия света», «Люблю тебя любую».