Спасти мужа
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Спасти мужа

Спасти мужа (сериал, 2011) смотреть онлайн бесплатно

8.82011, Спасти мужа 1 сезон
Мелодрамы, Детективы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Сергей, владелец юридической фирмы, впадает в долги и вынужден втайне от семьи занять крупную сумму у институтского товарища на дружеском пикнике. Нарезая мясо для шашлыка чьим-то охотничьим ножом, Сергей не знал, что кто-то уже начал осуществление расчетливого страшного плана, по которому Борис будет зарезан, а единственным подозреваемым в убийстве окажется его должник...

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Актёры и съёмочная группа сериала «Спасти мужа»

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