Биография

Александр Рапопорт – российский актер кино и театра, телеведущий и певец, известный психолог. Появился на свет 1 апреля 1947 года в городе Казанлык в Болгарии. С детства мечтал о театральной сцене, однако по настоянию родителей был вынужден закончить мединститут. Отучившись на психиатра, Рапопорт несколько лет проработал по специальности, после чего был осужден на 4 года, по его словам – за нежелание принудительно класть в психиатрическую больницу призывников, пытающихся избежать армии. Выйдя на свободу, перебрался жить в Америку, где впервые попал на экраны как ведущий телепередачи «Зеркало». Окончил актерскую студию Ли Страсберга, записал несколько музыкальных альбомов. Актер женат, супруга – Людмила Рапопорт. Имеют двух взрослых сыновей. На российских экранах свою первую роль Александр Рапопорт сыграл в 2005 году, в картине «Звезда эпохи». После были такие проекты, как «Брак по завещанию», «Солдаты 15», «Примадонна». К популярным сериалам с Александром Рапопортом можно отнести также «Казус Кукоцкого», «Закрытая школа». Известен небольшими, но запоминающимися ролями харизматичных персонажей. Также сыграл более десятка ролей на российской театральной сцене, периодически появляется на телевидении как ведущий и эксперт по психологии.