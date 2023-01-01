Нанолюбовь (сериал, 2010) смотреть онлайн бесплатно
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Нанолюбовь
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Сюжет
По заказу одного влиятельного российского олигарха профессор Даров создает наноробота, визуально не отличающегося от обычного человека. Внешность робота была случайно скопирована помощником профессора с реальной девушки, фото которой он нашел в Интернете.
Эксперимент по созданию «идеального человека» практически завершен, но Нана (так назвали робота) сбегает из лаборатории и попадает в обычный мир, где знакомится со своим прототипом — Ниной, реальной девушкой, и влюбляется в ее парня — молодого преподавателя Скворцова.
В это время олигарх, которого не устраивает такое развитие событий, принимает решени�е об уничтожении памяти Наны, для того чтобы начать эксперимент сначала. Но на защиту робота встают друзья, которыми Нана успела обзавестись, пока жила среди людей.
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Информация
Рейтинг
- АКРежиссёр
Андрей
Кузнецов
- МКРежиссёр
Мария
Колоколова
- ИВРежиссёр
Игорь
Войтулевич
- ВБАктриса
Вера
Баханкова
- ЛБАктриса
Люба
Баханкова
- Актёр
Станислав
Бондаренко
- Актёр
Александр
Рапопорт
- Актёр
Сергей
Сосновский
- РЛАктёр
Ростислав
Лаврентьев
- Актёр
Григорий
Калинин
- АИАктёр
Андрей
Ильин
- ОКАктриса
Оксана
Климова
- АКАктриса
Ася
Калинина
- АГСценарист
Андрей
Галанов
- МБСценарист
Максим
Белозор
- ЮКСценарист
Юлия
Кондратова
- Продюсер
Влад
Ряшин
- АСПродюсер
Александр
Семин
- Продюсер
Константин
Наумочкин
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- ГЗХудожник
Герман
Зарянкин
- ГРОператор
Григорий
Рудаков
- КСОператор
Кирилл
Сперанский
- ММОператор
Максим
Миханюк
- ЕБКомпозитор
Екатерина
Белоконь