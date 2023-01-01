Нанолюбовь (сериал, 2010) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

По заказу одного влиятельного российского олигарха профессор Даров создает наноробота, визуально не отличающегося от обычного человека. Внешность робота была случайно скопирована помощником профессора с реальной девушки, фото которой он нашел в Интернете.



Эксперимент по созданию «идеального человека» практически завершен, но Нана (так назвали робота) сбегает из лаборатории и попадает в обычный мир, где знакомится со своим прототипом — Ниной, реальной девушкой, и влюбляется в ее парня — молодого преподавателя Скворцова.



В это время олигарх, которого не устраивает такое развитие событий, принимает решени�е об уничтожении памяти Наны, для того чтобы начать эксперимент сначала. Но на защиту робота встают друзья, которыми Нана успела обзавестись, пока жила среди людей.



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