Биография

Андрей Ильин – популярный актер и заслуженный артист России, член российского Союза кинематографистов. Родился в г. Горьком в 1960 году. В 2011 году за многолетнюю плодотворную деятельность награжден орденом Дружбы. Любимым школьным предметом Андрея была литература. Он с удовольствием играл в школьных постановках и уже тогда хотел стать актером. В театральное училище родного города он поступил, когда ему было всего лишь 15 лет. В 1979 году совсем еще юный актер уже играл на сцене Рижского театра русской драмы сначала в спектаклях для детей, а затем и более серьезные роли. Ильин долгое время не мог найти свою вторую половину. Два официальных и один гражданский брак закончились разрывом отношений. В 2010 году актер познакомился с Ингой Руткевич. Через 3 года в семье появился обожаемый сын Тихон. За свою театральную карьеру Ильин сменил несколько театров. Играл на сценах театров им. Моссовета и им. Чехова. В 2015 году перешел в труппу Театра им. Вахтангова. В 1980 году актер впервые снялся в кино в короткометражном фильме. Затем в творчестве актера были незначительные роли, а в 90-х его кинокарьера почти сошла на нет. За этот период можно выделить такие фильмы Ильина, как «Созвездие Козлотура» и «Анкор, еще анкор!». Звездный час актера наступил в 1999 году. Ильина пригласили на роль мужа главной героини в детективный телесериал «Каменская». В дальнейшем актер играл самые разные роли. Наиболее успешные фильмы: «Московская сага» и «Марш Турецкого». На сегодняшний день в его фильмотеке – более 100 персонажей.