Ленинградец
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Ленинградец (фильм, 2006) смотреть онлайн

7.62006, Ленинградец
Драмы, Мелодрамы108 мин12+

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Сюжет

1962 год. Главного конструктора уже нет в живых. Сверхсекретные разработки нового авианосца, которому нет аналогов, поручаются сыну покойного конструктора - гениальному молодому ученому, но совершенно не приспособленному к жизни человеку. Позже становится ясно, что это отвлекающий маневр для западных спецслужб...

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Ленинградец»

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