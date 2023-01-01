Алёна Бабенко

Биография

Алена Бабенко — актриса кино и театра. Обладательница звания «Заслуженная артистка России». Родилась в Кемерове 31 марта 1972 года. В детстве грезила карьерой артистки и балерины, участвовала в ансамбле в качестве вокалистки. Однако после школы поступила на отделение математики и кибернетики Томского государственного университета. Играла в студенческом театре, пыталась поступить в театральный вуз, но не проходила по баллам. После четвертого курса стала студенткой Всероссийского государственного университета кинематографии имени Герасимова. Сегодня фильмография Алены Бабенко насчитывает больше 90 проектов. Она сыграла в таких кинолентах, как «Копейка», «Подари мне жизнь», «Водитель для Веры», «Золотой теленок», «Жесть», «Инди», «Папа напрокат», «О чем еще говорят мужчины», «Экипаж», «Мотылек». Исполнила роль завуча Норы Спартаковны в ситкоме «Классная Катя».