Тропа гнева (фильм, 2025) смотреть онлайн
Контент станет доступным 16.03.2026
О фильме
«Тропа гнева» — фильм о поисках пропавшего ребенка и старых долгах, которые рано или поздно приходится возвращать. В центре истории — суровый, молчаливый герой в исполнении Максима Дрозда.
Когда-то Сергей Марков служил на далекой границе и умел выживать в самых жестких условиях. Годы спустя его жизнь изменилась, но прошлое неожиданно напомнило о себе. Взрослая дочь Сергея исчезла во время рабочей поездки. Чтобы найти ее, Маркову приходится вернуться туда, где все начиналось. Среди гор и заброшенных дорог он сталкивается с опасными людьми, старыми врагами и собственными ошибками.
Это напряженный приключенческий боевик о сильных героях, которые не привыкли отступать. Смотреть фильм «Тропа гнева» можно в онлайн-кинотеатре Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Олег
Фомин
- Актёр
Максим
Дрозд
- Актриса
Анфиса
Черных
- ПЧАктёр
Павел
Чинарёв
- Актёр
Артём
Ткаченко
- Актриса
Алёна
Бабенко
- Актёр
Артур
Ваха
- МЩАктёр
Махмадсаид
Щохиён
- Актриса
Екатерина
Стеблина
- Актёр
Сослан
Фидаров
- ППАктёр
Парвиз
Пулоди
- МАСценарист
Мария
Анипченко
- АТПродюсер
Алексей
Тельнов
- МЩПродюсер
Махмадсаид
Щохиён
- ЕДПродюсер
Елена
Дементова
- ЮЩОператор
Юрий
Щиренко
- ВСКомпозитор
Виктор
Сологуб