Тропа гнева (фильм, 2025) смотреть онлайн

«Тропа гнева» — фильм о поисках пропавшего ребенка и старых долгах, которые рано или поздно приходится возвращать. В центре истории — суровый, молчаливый герой в исполнении Максима Дрозда.



Когда-то Сергей Марков служил на далекой границе и умел выживать в самых жестких условиях. Годы спустя его жизнь изменилась, но прошлое неожиданно напомнило о себе. Взрослая дочь Сергея исчезла во время рабочей поездки. Чтобы найти ее, Маркову приходится вернуться туда, где все начиналось. Среди гор и заброшенных дорог он сталкивается с опасными людьми, старыми врагами и собственными ошибками.



Это напряженный приключенческий боевик о сильных героях, которые не привыкли отступать. Смотреть фильм «Тропа гнева» можно в онлайн-кинотеатре Wink.

