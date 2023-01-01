Биография

Сослан Фидаров — актер театра и кино. Родился в селе Даргавс 9 июля 1980 года. После школы Фидаров поступил во владикавказский вуз, а по его окончании уехал в Москву и прошел конкурс в Театральный институт имени Бориса Щукина. После выпуска в 2002 году начал играть в труппе Академического русского театра Вахтангова. Сразу после выпуска из университета Сослан Фидаров дебютировал на экране — он сыграл эпизодические роли в лентах «Мужская работа 2» и «Марш-бросок». Актера стали узнавать после его участия в фильме «9 рота» Федора Бондарчука. В биографии кинодеятеля также числятся комедийные проекты «Кухня» и «Воронины», драма «Ваша честь» 2021 года, приключенческая картина «Вратарь галактики» и детективный боевик «СМЕРШ».