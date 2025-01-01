Фильм Три свадьбы и один побег

«Три свадьбы и один побег» (2025) — яркий дебют Кирилла Логинова с дерзким юмором и южным темпераментом.



Главная героиня — Амра, смелая и упрямая школьница из абхазского села. Она мечтает об актерской карьере, но ее планы противоречат семейными устоями. Для матери важнее всего — поскорее выдать дочерей замуж, и пока внимание приковано к старшим сестрам, Амра пытается всеми силами избежать участи невесты. Она хитрит, спорит и даже строит планы бегства, лишь бы приблизиться к своей мечте. В этом водовороте семейных конфликтов есть и нелепые привороты, которые срабатывают совсем не так, как хотелось бы, и комичные ситуации с волшебным разрешением.



«Три свадьбы и один побег» смотреть можно в кинотеатрах с 11 сентября — билеты доступны на Wink. Это фильм о свободе выбора, женской самостоятельности и цене мечты.



