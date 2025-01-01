Фильм Три свадьбы и один побег
О фильме
«Три свадьбы и один побег» (2025) — яркий дебют Кирилла Логинова с дерзким юмором и южным темпераментом.
Главная героиня — Амра, смелая и упрямая школьница из абхазского села. Она мечтает об актерской карьере, но ее планы противоречат семейными устоями. Для матери важнее всего — поскорее выдать дочерей замуж, и пока внимание приковано к старшим сестрам, Амра пытается всеми силами избежать участи невесты. Она хитрит, спорит и даже строит планы бегства, лишь бы приблизиться к своей мечте. В этом водовороте семейных конфликтов есть и нелепые привороты, которые срабатывают совсем не так, как хотелось бы, и комичные ситуации с волшебным разрешением.
«Три свадьбы и один побег» смотреть можно в кинотеатрах с 11 сентября — билеты доступны на Wink. Это фильм о свободе выбора, женской самостоятельности и цене мечты.
Рейтинг
- КЛРежиссёр
Кирилл
Логинов
- Актриса
Инга
Оболдина
- ПДАктриса
Полина
Денисова
- Актёр
Роман
Евдокимов
- Актёр
Арам
Вардеванян
- ЮВАктриса
Юлия
Волкова
- Актёр
Сослан
Фидаров
- Актёр
Алексей
Золотовицкий
- Актриса
Галина
Денисенко
- ВСАктриса
Вера
Соловьева
- ЕМАктриса
Елена
Мелентьева
- ЭПАктёр
Эмиль
Петров
- АМАктёр
Адгур
Малия
- НДАктриса
Нури
Джинджолия
- АГСценарист
Алиса
Габлия
- АШПродюсер
Анна
Шалашина
- ЕТПродюсер
Елена
Ткачук
- ОШПродюсер
Олег
Шашков
- ИГПродюсер
Инна
Голик
- МГХудожница
Марфа
Гудкова
- ИКХудожница
Инес
Колосова
- АГМонтажёр
Андрей
Гордин
- МАОператор
Марина
Абашева