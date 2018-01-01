Wink
Фильмы
Три свадьбы и один побег
Актёры и съёмочная группа фильма «Три свадьбы и один побег»

Актёры и съёмочная группа фильма «Три свадьбы и один побег»

Режиссёры

Кирилл Логинов

Кирилл Логинов

Режиссёр

Актёры

Инга Оболдина

Инга Оболдина

АктрисаНуца
Полина Денисова

Полина Денисова

АктрисаАмра
Роман Евдокимов

Роман Евдокимов

АктёрЛеонид
Арам Вардеванян

Арам Вардеванян

АктёрМиша
Юлия Волкова

Юлия Волкова

АктрисаПашута
Сослан Фидаров

Сослан Фидаров

АктёрНугзар
Алексей Золотовицкий

Алексей Золотовицкий

АктёрКонстантин
Галина Денисенко

Галина Денисенко

АктрисаНателла
Вера Соловьева

Вера Соловьева

АктрисаСавицкая
Елена Мелентьева

Елена Мелентьева

АктрисаСавицкая
Эмиль Петров

Эмиль Петров

Emil Petroff
АктёрКазя
Адгур Малия

Адгур Малия

АктёрДжамбул
Нури Джинджолия

Нури Джинджолия

АктрисаШмаф

Сценаристы

Алиса Габлия

Алиса Габлия

Alisa Gabliya
Сценарист

Продюсеры

Анна Шалашина

Анна Шалашина

Anna Shalashina
Продюсер
Елена Ткачук

Елена Ткачук

Продюсер
Олег Шашков

Олег Шашков

Продюсер
Инна Голик

Инна Голик

Продюсер

Художники

Марфа Гудкова

Марфа Гудкова

Художница
Инес Колосова

Инес Колосова

Художница

Монтажёры

Андрей Гордин

Андрей Гордин

Монтажёр

Операторы

Марина Абашева

Марина Абашева

Оператор