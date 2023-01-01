Биография

Галина Денисенко — российская актриса театра и кино. Родилась 17 мая 2000 года. В 2022 году Галина окончила факультет актерского искусства и режиссуры в Российском государственном институте сценических искусств. Также артистка умееть играть на гитаре и фортепиано, увлекается танцами, фехтованием и вокалом. Свой первый опыт в кино Галина Денисенко получила в мелодраматическом сериале Валерия Тодоровского «Надвое», где сыграла Стефу — подругу Насти.