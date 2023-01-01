Биография

Инга Оболдина — российская актриса кино и театра. Заслуженная артистка Российской Федерации. Родилась в Челябинской области 23 декабря 1968 года. Театральные подмостки манили будущую актрису с детства — в маленьких школьных постановках ей доставались главные роли. После выпуска Инга поступила в Челябинский государственный институт культуры, где изучила основы актерской профессии. В 1991 году она переехала в Москву и прошла конкурс в ГИТИС. Во время обучения артистка стала играть в театре. Инга Оболдина снимается в кино с 1998 года. Первым ее проектом стала многосерийная лента «Самозванцы». Уже в 2002 году она стала получать ведущие роли — Оболдину можно увидеть в фильмах «Небо. Самолет. Девушка.» и «Сахалинская жена». Актриса также снималась в эпизодах скетчкома «6 кадров» и в мелодраме «Мне не больно». Среди ее современных работ можно также найти полнометражные фильмы «Мистер Нокаут» и «Елки 2».