Инга Оболдина
- Карьера
- Актриса, Сценарист
- Дата рождения
- 23 декабря 1968 г. (56 лет)
Биография
Инга Оболдина — российская актриса кино и театра. Заслуженная артистка Российской Федерации. Родилась в Челябинской области 23 декабря 1968 года. Театральные подмостки манили будущую актрису с детства — в маленьких школьных постановках ей доставались главные роли. После выпуска Инга поступила в Челябинский государственный институт культуры, где изучила основы актерской профессии. В 1991 году она переехала в Москву и прошла конкурс в ГИТИС. Во время обучения артистка стала играть в театре. Инга Оболдина снимается в кино с 1998 года. Первым ее проектом стала многосерийная лента «Самозванцы». Уже в 2002 году она стала получать ведущие роли — Оболдину можно увидеть в фильмах «Небо. Самолет. Девушка.» и «Сахалинская жена». Актриса также снималась в эпизодах скетчкома «6 кадров» и в мелодраме «Мне не больно». Среди ее современных работ можно также найти полнометражные фильмы «Мистер Нокаут» и «Елки 2».
Фильмография
Актриса
- 7.3
Фрау2023, 108 мин
- 8.8
Готовы на все2021
- 8.8
Спасти Ленинград2019, 93 мин
- 9.3
Балабол2018
- 9.3
Гагарин. Первый в космосе2013, 108 мин
- 9.1
Школа для толстушек2010Бесплатно
- 7.1
Зона турбулентности2010, 80 минБесплатно
- 9.3
Ласковый май2009, 110 мин
- 8.9
В погоне за счастьем2009Бесплатно
- 7.7
Все умрут, а я останусь2008, 80 мин
- 8.9
Мне не больно2006, 100 мин