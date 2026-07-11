Дикие предки
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Дикие предки
2022, Дикие предки
Комедия89 мин6+
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Дикие предки (фильм, 2022) смотреть онлайн

О фильме

Канун нового 2000 года. Молодые представители казачьей итатарской семей поженились безблагословения родителей, нарушив традиции своих родов. Двесемьи вступают вродовую схватку заправо дать имяих новорожденному сыну, которая перерастает вбитву—крестить илиобрезать… Желание каждой семьи оказаться первой вспоре превращается вприключение, вовремя которого происходят таинственные события иистории любви.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

5.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Дикие предки»