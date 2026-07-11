Дикие предки (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Канун нового 2000 года. Молодые представители казачьей итатарской семей поженились безблагословения родителей, нарушив традиции своих родов. Двесемьи вступают вродовую схватку заправо дать имяих новорожденному сыну, которая перерастает вбитву—крестить илиобрезать… Желание каждой семьи оказаться первой вспоре превращается вприключение, вовремя которого происходят таинственные события иистории любви.
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
- ВБРежиссёр
Владимир
Болгов
- ЮБРежиссёр
Юрий
Бунин
- НААктёр
Наиль
Абдрахманов
- НИАктриса
Наталья
Ионова
- Актриса
Анна
Уколова
- Актёр
Камиль
Ларин
- Актёр
Алексей
Булдаков
- Актриса
Роза
Хайруллина
- Актриса
Инга
Оболдина
- Актёр
Вячеслав
Щенин
- Актёр
Михаил
Богдасаров
- НМАктриса
Наталия
Медведева
- МСАктёр
Максим
Сапрыкин
- ПКАктёр
Павел
Кравц
- РСАктёр
Равиль
Сафиуллин
- СЗАктриса
Софья
Зайка
- СЭАктёр
Станислав
Эвентов
- МОАктриса
Мария
Одегова
- АКСценарист
Анна
Крутова
- ВРСценарист
Велимир
Русаков
- АКПродюсер
Анна
Крутова
- РСПродюсер
Равиль
Сафиуллин
- ЮБПродюсер
Юрий
Бунин
- ИЩПродюсер
Игорь
Щербаков
- ЮБМонтажёр
Юрий
Бунин
- Оператор
Вячеслав
Лисневский