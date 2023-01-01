Биография

Станислав Эвентов – актер театра и кино, родился 7 апреля 1972 года. Фильмография насчитывает более 55 полнометражных кинокартин и сериалов. Наиболее успешными работами стали роли в многосерийных телефильмах «Глухарь», «Чернобыль: Зона отчуждения», «Охотники за бриллиантами», «Склифосовский», «Интерны» и др. В 1997 году стал выпускником Академии культуры, актерское отделение (мастерская С. Ливады). После окончания вуза служил в театре драмы в Краснодаре. С 1999 года участвовал в постановках столичного Театра Джигарханяна. Свою кинокарьеру начал в 2002 году. Дебютным фильмом Станислава Эвентова стала телевизионная комедийная мелодрама «Железнодорожный романс» с Егором Бероевым, Ольгой Будиной, Леонидом Куравлевым в главных ролях. Затем актер снялся в сериале «Марш Турецкого». В 2003 году на экраны вышел криминальный детектив «Москва. Центральный округ» с участием актера. В 2008 году роль генерального директора актер сыграл в сериале «Глухарь». В 2010 году снимался в рейтинговом сериале «Интерны». В 2011 году был задействован в многосерийном детективе «Охотники за бриллиантами» с Алексеем Серебряковым в главной роли. Второстепенную роль Станислав Эвентов исполнил в сериале «Чернобыль: Зона отчуждения».