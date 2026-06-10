Капитан милиции Глухарев и его друг детства, сотрудник ДПС Антошин, пытаются оставаться людьми на тяжелой работе. Вдохновленный реальной жизнью комедийный детектив «Глухарь» — сериал Ильи Куликова, сделавший из Максима Аверина народную звезду.



Сергей Глухарев из ОВД «Пятницкий» кажется совершенно несерьезным милиционером. Он играет в видеоигры на рабочем компьютере, выборочно исполняет устав и хитрит, чтобы облегчить себе жизнь. Однако за фасадом отстраненности и напускной ироничности скрывается проницательный ум и жажда справедливости. С лучшим другом, патрульным Денисом Антошиным, они ловят злодеев, пытаются не поддаваться искушениям и продвигаются по службе. Тем временем службу Глухарева усложняет роман с его начальницей, майором Ириной Зиминой, который им приходится держать в тайне.



Наблюдать за трудовыми буднями героев вы сможете, когда будете смотреть «Глухарь». Многосерийный детектив можно найти на видеосервисе Wink.

