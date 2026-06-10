Глухарь (сериал, 2008) смотреть онлайн
О сериале
Капитан милиции Глухарев и его друг детства, сотрудник ДПС Антошин, пытаются оставаться людьми на тяжелой работе. Вдохновленный реальной жизнью комедийный детектив «Глухарь» — сериал Ильи Куликова, сделавший из Максима Аверина народную звезду.
Сергей Глухарев из ОВД «Пятницкий» кажется совершенно несерьезным милиционером. Он играет в видеоигры на рабочем компьютере, выборочно исполняет устав и хитрит, чтобы облегчить себе жизнь. Однако за фасадом отстраненности и напускной ироничности скрывается проницательный ум и жажда справедливости. С лучшим другом, патрульным Денисом Антошиным, они ловят злодеев, пытаются не поддаваться искушениям и продвигаются по службе. Тем временем службу Глухарева усложняет роман с его начальницей, майором Ириной Зиминой, который им приходится держать в тайне.
Наблюдать за трудовыми буднями героев вы сможете, когда будете смотреть «Глухарь». Многосерийный детектив можно найти на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ГКРежиссёр
Гузэль
Киреева
- ТАРежиссёр
Тимур
Алпатов
- ВКРежиссёр
Вячеслав
Каминский
- Актёр
Максим
Аверин
- ДРАктёр
Денис
Рожков
- Актриса
Виктория
Тарасова
- ВФАктёр
Владимир
Фекленко
- ЕШАктёр
Ежи
Штур
- Актёр
Владислав
Котлярский
- МБАктриса
Мария
Болтнева
- ПЛАктриса
Полина
Лунегова
- НБАктриса
Наталья
Барило
- ДСАктёр
Дмитрий
Смирнов
- СЭАктёр
Станислав
Эвентов
- ОЮАктриса
Ольга
Юрасова
- КТАктёр
Константин
Третьяков
- СЛАктёр
Сергей
Лобынцев
- БШАктёр
Борис
Шевченко
- Сценарист
Илья
Куликов
- КЮСценарист
Кирилл
Юдин
- ИМСценарист
Игорь
Маслов
- ВВСценарист
Василий
Внуков
- ЕНСценарист
Евгений
Никишов
- Продюсер
Ефим
Любинский
- ИАХудожница
Ирина
Алексеева
- АКХудожник
Александр
Кораблев
- СВОператор
Сергей
Воронцов
- АШКомпозитор
Алексей
Шелыгин