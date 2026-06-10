Глухарь
Wink
Сериалы
Глухарь
2008, Глухарь 1 сезон
Детектив, Драма18+

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Глухарь (сериал, 2008) смотреть онлайн

О сериале

Капитан милиции Глухарев и его друг детства, сотрудник ДПС Антошин, пытаются оставаться людьми на тяжелой работе. Вдохновленный реальной жизнью комедийный детектив «Глухарь» — сериал Ильи Куликова, сделавший из Максима Аверина народную звезду.

Сергей Глухарев из ОВД «Пятницкий» кажется совершенно несерьезным милиционером. Он играет в видеоигры на рабочем компьютере, выборочно исполняет устав и хитрит, чтобы облегчить себе жизнь. Однако за фасадом отстраненности и напускной ироничности скрывается проницательный ум и жажда справедливости. С лучшим другом, патрульным Денисом Антошиным, они ловят злодеев, пытаются не поддаваться искушениям и продвигаются по службе. Тем временем службу Глухарева усложняет роман с его начальницей, майором Ириной Зиминой, который им приходится держать в тайне.

Наблюдать за трудовыми буднями героев вы сможете, когда будете смотреть «Глухарь». Многосерийный детектив можно найти на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Детектив

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Глухарь»