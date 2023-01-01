Биография

Сергей Лобынцев – актер кино. На его счету более 100 ролей в отечественных картинах. Является членом Гильдии актеров кино РФ. Будущий артист родился в 1970 году. Основы актерского искусства изучал в Саратовской государственной консерватории им. Собинова. Его карьера в кинематографе началась с участия в сериалах. Первые роли Сергей Лобынцев сыграл в телепроектах «Сыщики», «Две судьбы», «Виола Тараканова», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» Самый лучший праздник», «Близнецы», «Кулагин и партнеры». Затем появился в образах персонажей второго плана в картинах «Мама, не горюй! – 2», «Бумер: фильм второй», «Не родись красивой», «Талисман любви», «Сыщики районного масштаба». В известных российских фильмах Сергей Лобынцев играл врачей, водителей, полицейских, криминальных личностей, представителей закона, руководителей, депутатов. Многогранный талант актера сделал его известным, несмотря на отсутствие главных ролей. Наиболее значимыми в творческой копилке артиста стали телесериалы «Бабий бунт, или Война в Новоселково», «Папины дочки», «След», «Глухарь», «Воронины», «Дознаватель», «Интерны», «МУР. Третий фронт», «Бывшие», «Эти глаза напротив».