Мошенники (сериал, 2005) смотреть онлайн

Сюжет

Павел и Наталья не знали друг друга, хотя давно и успешно работали в одной области. Они сотрудничали только с самыми богатыми клиентами и обслуживали их по первому разряду. Оба были мошенниками экстра-класса. И пока пути их не пересекались, они жили вполне припеваючи.



Но все �изменилось, когда их очередные клиенты оказались мужем и женой, а стоявший на кону миллион прямо из-под носа профессионалов увела незадачливая воровка Марина, — сама не понимая, во что вляпалась.



Все сезоны сериала Мошенники смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.