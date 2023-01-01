Мошенники
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Мошенники (сериал, 2005) смотреть онлайн

8.82005, Мошенники 1 сезон
Мелодрамы, Комедии12+

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Сюжет

Павел и Наталья не знали друг друга, хотя давно и успешно работали в одной области. Они сотрудничали только с самыми богатыми клиентами и обслуживали их по первому разряду. Оба были мошенниками экстра-класса. И пока пути их не пересекались, они жили вполне припеваючи.

Но все изменилось, когда их очередные клиенты оказались мужем и женой, а стоявший на кону миллион прямо из-под носа профессионалов увела незадачливая воровка Марина, — сама не понимая, во что вляпалась.

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Актёры и съёмочная группа сериала «Мошенники»

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