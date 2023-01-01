Биография

Олеся Судзиловская — российская актриса театра и кино. Родилась в Зеленограде 20 мая 1974 года. В детстве четырехлетнюю Олесю отвели заниматься художественной гимнастикой, и в итоге девушка отдала спорту двенадцать лет. В возрасте 14 лет она случайно попала на кастинг в фильм «Посредник» — в школу пришел ассистент режиссера, чтобы найти талантливых ребят для съемок. Эта картина стала дебютом артистки в кино. Получив среднее образование, кинодеятельница поступила в МХАТ и получила диплом в 1997 году. Олеся Судзиловская стала завоевывать симпатии зрителей, снявшись в сериале «Остановка по требованию». Затем она приняла участие в проектах «Живой Пушкин», «Чехов и Ко», «Светские хроники», сыграла в мелодраме «Мусорщик», комедии «Ставка на любовь».