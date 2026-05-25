Фейерверки днем
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Фейерверки днем

Фильм Фейерверки днем

2025, Фейерверки днём
Драма, Комедия18+
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О фильме

Три сестры живут в шикарном особняке, окруженные дорогими подарками и любовью щедрого отца Виктора. Но его бизнес на грани банкротства, и на пороге появляется Вэйхонг — прагматичный деловой партнер из Китая. Когда отец решает за долги отдать родовое гнездо, сестры объявляют войну.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD

Рейтинг

7.2 КиноПоиск