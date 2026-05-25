Фильм Фейерверки днем

Три сестры живут в шикарном особняке, окруженные дорогими подарками и любовью щедрого отца Виктора. Но его бизнес на грани банкротства, и на пороге появляется Вэйхонг — прагматичный деловой партнер из Китая. Когда отец решает за долги отдать родовое гнездо, сестры объявляют войну.

