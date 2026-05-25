Фильм Фейерверки днем
2025, Фейерверки днём
Драма, Комедия18+
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О фильме
Три сестры живут в шикарном особняке, окруженные дорогими подарками и любовью щедрого отца Виктора. Но его бизнес на грани банкротства, и на пороге появляется Вэйхонг — прагматичный деловой партнер из Китая. Когда отец решает за долги отдать родовое гнездо, сестры объявляют войну.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
- Актёр
Александр
Робак
- Актриса
Дарья
Коныжева
- Актриса
Олеся
Судзиловская
- ВЕАктриса
Вера
Енгалычева
- Актёр
Максим
Карушев
- АЖАктриса
Александра
Живова
- АГАктёр
Андрей
Гнып
- ПТПродюсер
Петр
Тодоровский
- ИГПродюсер
Иван
Голомовзюк
- АВПродюсер
Александра
Васнецова
- ОХХудожница
Ольга
Хлебникова
- АБХудожница
Анна
Брауде
- КТМонтажёр
Катя
Труба
- СРКомпозитор
Савва
Розанов