Золотой ключик
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Золотой ключик

Золотой ключик (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

7.32008, Золотой ключик
Мелодрама, Комедия113 мин18+

О фильме

Герман хорош собой, богат, известен — в общем, мужчина — мечта. У него есть жена, которая подозревает его в измене. Любовница у него тоже есть — Анжела. Она пытается завести от Германа ребенка и увести его из семьи. А ещё есть Вера. Ей долго не везло в личной жизни, и теперь, встретив Германа, Вера понимает, что он — именно тот, кто ей нужен для счастья. Очень скоро женщины начинают догадываться о существовании друг друга и вступают в борьбу за идеального мужчину...

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
2.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Золотой ключик»