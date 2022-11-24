Золотой ключик (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

Герман хорош собой, богат, известен — в общем, мужчина — мечта. У него есть жена, которая подозревает его в измене. Любовница у него тоже есть — Анжела. Она пытается завести от Германа ребенка и увести его из семьи. А ещё есть Вера. Ей долго не везло в личной жизни, и теперь, встретив Германа, Вера понимает, что он — именно тот, кто ей нужен для счастья. Очень скоро женщины начинают догадываться о существовании друг друга и вступают в борьбу за идеального мужчину...

