Золотой ключик (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно
7.32008, Золотой ключик
Мелодрама, Комедия113 мин18+
О фильме
Герман хорош собой, богат, известен — в общем, мужчина — мечта. У него есть жена, которая подозревает его в измене. Любовница у него тоже есть — Анжела. Она пытается завести от Германа ребенка и увести его из семьи. А ещё есть Вера. Ей долго не везло в личной жизни, и теперь, встретив Германа, Вера понимает, что он — именно тот, кто ей нужен для счастья. Очень скоро женщины начинают догадываться о существовании друг друга и вступают в борьбу за идеального мужчину...
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
2.7 IMDb
- ЗРРежиссёр
Зиновий
Ройзман
- Актёр
Дмитрий
Певцов
- АКАктриса
Алла
Ковнир
- ЕКАктриса
Евгения
Крюкова
- ЛНАктриса
Линда
Нигматулина
- Актриса
Олеся
Судзиловская
- ВЛАктриса
Виктория
Лукина
- ЮПАктёр
Юрий
Пономаренко
- Актриса
Елена
Захарова
- СГАктёр
Сергей
Газаров
- Актёр
Антон
Макарский
- ЛНСценарист
Лидия
Нестерова
- ЭЧСценарист
Этери
Чаландзия
- ЛМПродюсер
Левон
Манасян
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- Продюсер
Юрий
Мороз
- АРОператор
Александр
Рудь
- ЕШКомпозитор
Евгений
Ширяев