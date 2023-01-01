Биография

Зиновий Ройзман – режиссер, сценарист, писатель. Является членом Гильдии кинорежиссеров РФ, членом Союза кинематографистов России. Будущий талантливый кинематографист родился в 1941 г. в Одессе. Вместе с родителями был срочно эвакуирован и оказался в Средней Азии. Повзрослев, он несколько раз переезжал, но в результате остановился в Ташкенте. Устроился на завод пластмассовых изделий, освоил профессию сварщика. Одновременно юноша учился на вечернем отделении Ташкентского театрально-художественного института им. Островского. Окончил режиссерское отделение в 1964 г. Свои первые роли Зиновий Ройзман сыграл в Республиканском театре кукол в Ташкенте, здесь же состоялся его режиссерский дебют. С 1964 г. он начал работать режиссером на киностудии «Узбекфильм». Писал сценарии к мультфильмам, детские книги и публикации о кинематографе для журнала «Таллинн». В 1977 г. вышел первый фильм Зиновия Ройзмана «Дом под жарким солнцем». В 1990 г. он снял картину «Кодекс молчания», а в 1994 г. вышла вторая часть фильма. Сценарии к этим лентам режиссер тоже писал сам. Среди других известных картин режиссера можно выделить «Смерш», «Империя под ударом», «Близнецы», «У каждого своя война», «Бывших не бывает», «Серебряный бор».