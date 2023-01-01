Дронго
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Дронго (сериал, 2002) смотреть онлайн

8.72002, Дронго 1 сезон
Боевики, Триллеры12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Жанр картины «Дронго» определяется, как аналитический детектив, в котором главный герой делает ставку прежде всего на продуманные стратегические ходы, а не на меткий выстрел.

Действие телефильма, в котором суперагенту Дронго приходится бороться с наркомафией, разворачивается в Москве, в Баку, в Батуми, в Тбилиси, Нью-Йорке, Париже и Лондоне.

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Рейтинг

5.5 КиноПоиск
3.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дронго»

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