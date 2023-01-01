Биография

Александр Яцко – актер, снимающийся в кино и играющий в театре, также известен в качестве театрального режиссера. Присвоено звание заслуженного артиста РФ. Сначала планировал стать архитектором, поэтому пошел в политех в Белоруссии. В это время попробовал себя в студенческом театре. Переехал в Москву, где стал студентом Школы-студии МХАТ, а затем начал карьеру в Театре на Таганке. Здесь ролями Яцко стали работы в спектаклях «Мастер и Маргарита», «Мизантроп». С 1993 года играет уже в Театре Моссовета, где и остался до нынешних времен. Женат на актрисе Елене Ванюшкиной, есть двое детей: дочь и сын. В кинематографе карьера давалась ему непросто. Сначала он появлялся лишь в эпизодических ролях. А вот с начала 2000-х годов все переменилось. Среди наиболее известных фильмов Яцко: «Жулики», сериалы «Закрытая школа», «Марш Турецкого». Предпочитает играть в театре, иногда работая на ТВ. Фильмография актера включает также такие работы: «Врач», «Академия», «Линия света», «Большие деньги» и другие картины. Занимается озвучиванием документальных лент, рекламы. Также вел несколько программ на телевидении, включая «Раскрывая мистические тайны» и «Во власти городов».