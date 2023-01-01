Молодой Волкодав
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Молодой Волкодав

Молодой Волкодав (сериал, 2007) смотреть онлайн

8.92007, Молодой Волкодав 1 сезон
Фэнтези, Приключения18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Сериал посвящен событиям, которые начались после истребления рода Серых Псов. Это история о том, как Волкодав был продан в рабство, как пережил изнурительную каторгу в Самоцветных горах и как после поединка с надсмотрщиком Волком выбрался на свободу.

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Рейтинг

5.6 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодой Волкодав»

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