Молодой Волкодав (сериал, 2007) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
9.02007, Молодой Волкодав. Сезон 1. Серия 1
Фэнтези, Приключения18+
Сезоны и серии
- 18+47 мин
Молодой Волкодав
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+47 мин
Молодой Волкодав
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+47 мин
Молодой Волкодав
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+46 мин
Молодой Волкодав
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+46 мин
Молодой Волкодав
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+46 мин
Молодой Волкодав
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+46 мин
Молодой Волкодав
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+46 мин
Молодой Волкодав
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+46 мин
Молодой Волкодав
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+46 мин
Молодой Волкодав
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+46 мин
Молодой Волкодав
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+46 мин
Молодой Волкодав
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
О сериале
Сериал посвящен событиям, которые начались после истребления рода Серых Псов. Это история о том, как Волкодав был продан в рабство, как пережил изнурительную каторгу в Самоцветных горах и как после поединка с надсмотрщиком Волком выбрался на свободу.
СтранаРоссия
ЖанрПриключения, Фэнтези
КачествоSD
Время46 мин / 00:46
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
4.8 IMDb
- Режиссёр
Олег
Фомин
- АХАктёр
Андрей
Харитонов
- Актёр
Александр
Бухаров
- АААктриса
Анна
Азарова
- Актриса
Эльвира
Болгова
- НДАктриса
Наталья
Догадина
- Актёр
Андрей
Чадов
- Актёр
Сергей
Чирков
- Актёр
Александр
Яцко
- НЕАктриса
Наталья
Егорова
- СКАктёр
Сергей
Краснов
- АЗСценарист
Алёна
Званцова
- МССценарист
Мария
Семенова
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- Продюсер
Юрий
Мороз
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- ВСОператор
Василий
Сикачинский
- ЛТКомпозитор
Луиджи
Тонэт