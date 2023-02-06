Молодой Волкодав. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Молодой Волкодав
1-й сезон
1-я серия

Молодой Волкодав (сериал, 2007) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

9.02007, Молодой Волкодав. Сезон 1. Серия 1
Фэнтези, Приключения18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Сериал посвящен событиям, которые начались после истребления рода Серых Псов. Это история о том, как Волкодав был продан в рабство, как пережил изнурительную каторгу в Самоцветных горах и как после поединка с надсмотрщиком Волком выбрался на свободу.

Страна
Россия
Жанр
Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодой Волкодав»