Молодой Волкодав. Сезон 1. Серия 10
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Молодой Волкодав
1-й сезон
10-я серия

Молодой Волкодав (сериал, 2007) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

8.92007, Молодой Волкодав. Сезон 1. Серия 10
Фэнтези, Приключения18+

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Сюжет

Сериал посвящен событиям, которые начались после истребления рода Серых Псов. Это история о том, как Волкодав был продан в рабство, как пережил изнурительную каторгу в Самоцветных горах и как после поединка с надсмотрщиком Волком выбрался на свободу.

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Рейтинг

5.6 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодой Волкодав»

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