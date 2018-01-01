Биография

Сергей Краснов — российский режиссер, актер и продюсер. Родился в Москве 31 октября 1979 года. Выпускник Театрального училища имени Щукина. Работал в театре «Модернъ». В театре Стаса Намина поставил спектакль «Над пропастью во ржи», играл Маленького принца в постановке по Экзюпери. Как киноактер Сергей Краснов дебютировал в 1997 году в комедии «Полицейские и воры». Затем он сыграл небольшие роли в сериале «Убойная сила», «Эшелон», «Маршрут». Был занят на второстепенных ролях в фильмах «Женская дружба», «Господа офицеры: Спасти императора», сыграл главные роли в кинодраме «Приговор» и короткометражке «Пять минут». Как режиссер Сергей дебютировал в 2008 году в сериале «Монтекристо». Затем снял такие сериалы, как «Легальный допинг», «Розыск 3», комедийную драму «Девочки не сдаются», выступил одним из режиссеров фантастического детектива «Тайна Лилит» и режиссером-постановщиком в криминальной мелодраме «Нинель». С 2019 года Краснов — один из продюсеров сериала «Скажи что-нибудь хорошее». Его фильмография насчитывает больше 70 фильмов и сериалов.