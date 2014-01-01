В плену обмана (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Счастливые влюбленные Ольга и Игорь заканчивают школу и мечтают о скорой свадьбе. Но судьба распоряжается иначе: поступить в институт удаeтся лишь Ольге, а Игорь уходит служить в армию. В разлуке любовь героев лишь крепнет, и, кажется, эта временная трудность не помешает их счастью... Но долгожданная встреча происходит совсем не так, как грезилось влюбленным. В армии с Игорем происходит трагедия: после тяжелой драки, по вине врачей парню ампутируют ноги. Решив не ломать Ольге жизнь, Игорь, скрывая увечия, говорит, что любит другую и она ждeт от него ребенка. Ольга в шоке уезжает, а Игорь понимает, что его жизнь кончена… Немало злоключений героям предстоит пройти, прежде чем плен обмана будет разрушен... Выдержит ли все испытания настоящая любовь?
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Информация
Рейтинг
- СКРежиссёр
Сергей
Краснов
- АФАктриса
Анастасия
Фокс
- МПАктёр
Михаил
Пшеничный
- Актёр
Алексей
Анищенко
- Актёр
Александра
Булычёва
- МСАктриса
Мария
Ситко
- ЕЦАктриса
Елена
Цыплакова
- АЛАктриса
Анна
Литкенс
- Актёр
Евгений
Морозов
- ДБАктёр
Дмитрий
Бедерин
- ЮСАктриса
Юлия
Стрижкова
- МНСценарист
Мария
Никитина
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ИКМонтажёр
Илья
Корнилов
- ВБОператор
Владимир
Быховский