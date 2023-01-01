Биография

Елена Цыплакова – актриса советского и российского кино, режиссер, удостоена звания «Народная артистка России». Будущая актриса родилась семье художников-графиков в Ленинграде. В юности она попробовала свои силы в нескольких видах спорта. Девушка увлекалась плаванием, посещала занятия по фигурному катанию, а также тренировалась в пятиборье. Первую роль Елена Цыплакова получила еще в юности. Школьнице предложили сыграть в картине Д. Асановой «Не болит у дятла голова». Эта лента была показана в 1978 г., на Кубе ее признали лучшей среди иностранных картин. В этом же году Елена окончила актерский факультет ГИТИСа. Молодая актриса стала получать множество предложений от режиссеров. Во втором проекте Асановой «Ключ без права передачи» девушка появилась в образе главной героини. Популярной и любимой зрителями стала лента «Школьный вальс». В этом фильме Елена Цыплакова также исполнила ведущую роль. В фильмографии актрисы насчитывается более 40 ролей, основную часть которых она сыграла в молодости. Позже артистка решила выучиться еще и на режиссера, поэтому в 1985 г. окончила ВГИК, получив режиссерское образование. В 1988 г. она попробовала себя в роли режиссера, создав картину «Гражданин убегающий», в 1989 году Цыплакова сняла фильм «Камышовый рай», а затем представила еще несколько лент, получивших зрительское признание: «На тебя уповаю», «Полосатое лето», «Пока станица спит».