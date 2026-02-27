Картина (сериал, 1985) смотреть онлайн

Картина
1985, Картина 1 сезон
Драма18+
По инициативе председателя исполкома города Лыкова, Сергея Лосева, в одном из красивейших архитектурных сооружений города - Доме Кислых - создается краеведческий музей. В музее открывается выставка картин художника Астахова, посвятившего свои полотна родному городу.

Страна
СССР
Жанр
Драма

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.2 IMDb