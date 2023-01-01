Биография

Марина Левтова – актриса советского и российского кино – появилась на свет в 1959 году в маленьком якутском поселке. Удостоена звания заслуженной артистки Российской Федерации. Родители девочки учились в медицинском институте и приехали в Якутию по распределению. Вернувшись в родной Ленинград, они всецело отдались любимой работе. В детстве Марина хотела продолжить династию и стать врачом. Но вмешалась судьба. Одноклассница Левтовой Лена Цыплакова, снимавшаяся к тому времени в кино, привела Марину на съемочную площадку. Первый фильм Левтовой – картина Д. Асановой «Ключ без права передачи». После школы девушка поступила во ВГИК на курс легендарных наставников Т. Макаровой и С. Герасимова и сразу же начала сниматься в кино. Личная жизнь Левтовой сложилась удачно. Первая студенческая любовь превратилась в надежный брак. У супругов родилась дочь, которая также стала известной актрисой Дарьей Мороз. В студенческие годы Левтова играла роли в нескольких фильмах. Самым ярким проектом была картина «Юность Петра», съемки которой проходили в Германии. После получения диплома актриса снималась постоянно, даже в то время, когда ждала ребенка. В 80-е Левтова сыграла свои лучшие роли в фильмах «Трижды о любви», «Вера. Надежда любовь», «Инспектор ГАИ». В кризисные 90-е работы у актрисы катастрофически не хватало. Карьера возобновилась, когда Марину пригласили на съемки в популярный сериал «Каменская». Последнюю роль Левтова сыграла в 2000 году в фильме «Фортуна», в котором снялась вместе со своей дочерью Дашей. Жизнь Марины Левтовой трагически оборвалась в феврале 2000 года. Во время катания на снегоходе произошла авария, в которой актриса получила смертельную травму.