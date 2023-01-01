Мед осы (фильм, 1991) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Фильм рассказывает о судьбе братьев-близнецов Бориса и Глеба, детство которых совпало с первыми послевоенными годами. Через религию приходят Борис и Глеб к вечным общечеловеческим ценностям, в то же время понимая, что в реальной жизни много страданий и люди не всегда придерживаются христиан�ской морали. Жизнь постепенно разводит братьев — Борис противится окружающей лжи и несправедливости, в то время как брат легко с этим уживается...



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