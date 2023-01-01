Мед осы (фильм, 1991) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет
Фильм рассказывает о судьбе братьев-близнецов Бориса и Глеба, детство которых совпало с первыми послевоенными годами. Через религию приходят Борис и Глеб к вечным общечеловеческим ценностям, в то же время понимая, что в реальной жизни много страданий и люди не всегда придерживаются христиан�ской морали. Жизнь постепенно разводит братьев — Борис противится окружающей лжи и несправедливости, в то время как брат легко с этим уживается...
Мед осы смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.7 IMDb
- ИВРежиссёр
Игорь
Волчек
- АБАктёр
Андрей
Бубашкин
- ДКАктёр
Дмитрий
Каменка
- АЛАктёр
Александр
Лабуш
- Актриса
Марина
Левтова
- ИМАктёр
Иван
Мацкевич
- ТМАктриса
Тамара
Муженко
- ГОАктёр
Геннадий
Овсянников
- АСАктёр
Александр
Сайко
- ОСАктриса
Ольга
Сизова
- МЯАктёр
Михаил
Ясучек
- ЮМПродюсер
Юрий
Махнев
- ЮАХудожник
Юрий
Альбицкий
- НСХудожница
Наталья
Сардарова
- АЛКомпозитор
Андрей
Леденев