Мед осы
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Мед осы

Мед осы (фильм, 1991) смотреть онлайн бесплатно

7.01991, Мед осы
Драмы77 мин18+

Сюжет

Фильм рассказывает о судьбе братьев-близнецов Бориса и Глеба, детство которых совпало с первыми послевоенными годами. Через религию приходят Борис и Глеб к вечным общечеловеческим ценностям, в то же время понимая, что в реальной жизни много страданий и люди не всегда придерживаются христианской морали. Жизнь постепенно разводит братьев — Борис противится окружающей лжи и несправедливости, в то время как брат легко с этим уживается...

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.7 IMDb