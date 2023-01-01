Владивосток, год 1918 (фильм, 1982) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Идет 1918 год. Владивостокский Совет депутатов поддерживает идеологию красной революции, а совсем рядом на рейде стоят корабли военной миссии Антанты и императорской Японии, которые в любую минуту могут начать интервенцию в молодую советскую Россию. Председатель совета депутатов и юный большевик Константин Суханов борется за сохранение на Дальнем Востоке советской власти и предотвращение гражданской войны в Приморье. Но силы сторон неравны. В ход идут подкупы и шантаж, поджоги и убийства.



Владивосток, год 1918 смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.