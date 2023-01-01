Владивосток, год 1918
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Владивосток, год 1918

Владивосток, год 1918 (фильм, 1982) смотреть онлайн бесплатно

8.51982, Владивосток, год 1918
Драмы, Советские73 мин12+

Сюжет

Идет 1918 год. Владивостокский Совет депутатов поддерживает идеологию красной революции, а совсем рядом на рейде стоят корабли военной миссии Антанты и императорской Японии, которые в любую минуту могут начать интервенцию в молодую советскую Россию. Председатель совета депутатов и юный большевик Константин Суханов борется за сохранение на Дальнем Востоке советской власти и предотвращение гражданской войны в Приморье. Но силы сторон неравны. В ход идут подкупы и шантаж, поджоги и убийства.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Драмы

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Владивосток, год 1918»

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