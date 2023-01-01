Владивосток, год 1918 (фильм, 1982) смотреть онлайн бесплатно
8.51982, Владивосток, год 1918
Драмы, Советские73 мин12+
Сюжет
Идет 1918 год. Владивостокский Совет депутатов поддерживает идеологию красной революции, а совсем рядом на рейде стоят корабли военной миссии Антанты и императорской Японии, которые в любую минуту могут начать интервенцию в молодую советскую Россию. Председатель совета депутатов и юный большевик Константин Суханов борется за сохранение на Дальнем Востоке советской власти и предотвращение гражданской войны в Приморье. Но силы сторон неравны. В ход идут подкупы и шантаж, поджоги и убийства.
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Информация
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.5 IMDb
- Актёр
Василий
Бочкарев
- Актриса
Марина
Левтова
- Актёр
Михаил
Жигалов
- ОНАктриса
Ольга
Науменко
- АРАктёр
Андрей
Ростоцкий
- Актёр
Андрей
Мартынов
- АЛАктёр
Александр
Лазарев
- ЛМАктёр
Леонид
Марков
- АВАктёр
Александр
Вокач
- ИДАктёр
Игорь
Дмитриев
- ПДСценарист
Павел
Демидов
- ЯСПродюсер
Яков
Сапожников
- ДНАктёр дубляжа
Даниил
Нетребин
- СМАктёр дубляжа
Сергей
Малишевский
- МРМонтажёр
Мария
Родионова
- ИЗОператор
Инна
Зарафьян
- ВБКомпозитор
Вениамин
Баснер