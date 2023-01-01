WinkИнна Зарафьян
Инна Зарафьян
- Карьера
- Оператор
- Дата рождения
- 13 июня 1928 г. (79 лет)
- Дата смерти
- 24 июля 2007 г.
Фильмография
Оператор
- 8.5
Кувырок через голову1987, 70 минБесплатно
- 8.9
Алый камень1986, 74 минБесплатно
- 9.0
Осторожно, Василек!1985, 65 минБесплатно
- 9.2
Солнце в кармане1984, 66 минБесплатно
- 9.2
День командира дивизии1983, 86 минБесплатно
- 8.5
Владивосток, год 19181982, 73 минБесплатно
- 8.9
С любимыми не расставайтесь1979, 72 минБесплатно
- 8.6
Несовершеннолетние1977, 81 минБесплатно
- 9.4
Горожане1975, 81 минБесплатно
- 7.5
Жребий1974, 78 минБесплатно
- 8.5
Надежда1973, 91 минБесплатно
- 8.5
Король-олень1969, 72 минБесплатно
- 8.3
Разбудите Мухина!1968, 79 минБесплатно
- 8.2
Серая болезнь1966, 88 минБесплатно
- 7.9
Не самый удачный день1966, 85 минБесплатно
- 8.9
При исполнении служебных обязанностей1963, 95 минБесплатно