Солнце в кармане (фильм, 1984) смотреть онлайн

В жизни шестилетней Ани Ивановой происходит большое событие - она идет в первый класс. Трудно маленькому человеку все сразу понять, отличить плохое от хорошего. Подражая бойким подружкам, Аня невзначай обижает своего друга Сережу и школьную няню тетю Клаву. Но рядом с девочкой - родители, друзья, учительница, которые всегда помогут разобраться в плохом и похвалят за добрый поступок.

