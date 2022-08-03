Солнце в кармане (фильм, 1984) смотреть онлайн
9.21984, Солнце в кармане
Семейный66 мин6+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
В жизни шестилетней Ани Ивановой происходит большое событие - она идет в первый класс. Трудно маленькому человеку все сразу понять, отличить плохое от хорошего. Подражая бойким подружкам, Аня невзначай обижает своего друга Сережу и школьную няню тетю Клаву. Но рядом с девочкой - родители, друзья, учительница, которые всегда помогут разобраться в плохом и похвалят за добрый поступок.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.7 IMDb