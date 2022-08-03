Солнце в кармане
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Солнце в кармане

Солнце в кармане (фильм, 1984) смотреть онлайн

9.21984, Солнце в кармане
Семейный66 мин6+

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О фильме

В жизни шестилетней Ани Ивановой происходит большое событие - она идет в первый класс. Трудно маленькому человеку все сразу понять, отличить плохое от хорошего. Подражая бойким подружкам, Аня невзначай обижает своего друга Сережу и школьную няню тетю Клаву. Но рядом с девочкой - родители, друзья, учительница, которые всегда помогут разобраться в плохом и похвалят за добрый поступок.

Страна
СССР
Жанр
Семейный
Качество
SD
Время
66 мин / 01:06

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.7 IMDb