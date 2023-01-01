Сергей Никоненко
- Карьера
- Режиссёр, Актёр, Сценарист
- Дата рождения
- 16 апреля 1941 г. (83 года)
Биография
Советский и российский актер Сергей Никоненко знаком нескольким поколениям зрителей. В творческой копилке артиста есть такие разные работы, как роль поэта Сергея Есенина и строгого полковника Гордеева в сериале «Каменская». Будущий актер родился в Москве. Детство маленькому Сергею довелось провести в коммунальной квартире. Мальчик с ранних лет был артистичным, принимал участие в творческой самодеятельности. Однажды придя театр, Никоненко навсегда влюбился в него. Юноша стал посещать драмкружок, а после окончания школы поступил во ВГИК. Сниматься Никоненко начал еще в студенческие годы. Всего в фильмографии актера более 200 работ. Среди фильмов Сергея Никоненко есть такие картины, как «Места тут тихие», «Дворянское гнездо», «Виват, гардемарины!» и «Дети понедельника». Никоненко запомнился телезрителям как Гордеев, начальник Анастасии Каменской из одноименного сериала. Актер продолжает активно сниматься, несмотря на то, что он разменял восьмой десяток. Среди его последних работ – роли в фильмах «Крымский мост. Сделано с любовью!» и в спортивной драме «Со дна вершины».
Фильмография
Режиссёр
- 9.1
Баба Яга спасает Новый год2024, 99 мин
- 8.6
Крымский мост. Сделано с любовью!2018, 98 минБесплатно
- 9.5
Со дна вершины2017, 106 минБесплатно
- 8.5
Одноклассники.ru: НаCLICKай удачу2013, 99 минБесплатно
- 9.3
О чем говорят мужчины2010, 92 мин
- 8.5
Пассажирка2008, 93 мин
- 8.5
Сочинение ко Дню Победы1998, 107 минБесплатно
- 8.6
Елки-палки!..1988, 84 минБесплатно
- 9.3
Завтра была война1987, 84 минБесплатно
- 8.7
Лиловый шар1987, 73 минБесплатно
- 8.3
Корабль пришельцев1985, 87 минБесплатно
- 9.2
Солнце в кармане1984, 66 минБесплатно
- 8.8
Люблю. Жду. Лена1983, 72 минБесплатно
- 9.3
Инспектор ГАИ1982, 75 минБесплатно
- 9.3
Цыганское счастье1981, 75 минБесплатно
- 9.3
Шестой1981, 79 минБесплатно
- 8.9
С любимыми не расставайтесь1979, 72 минБесплатно
- 8.5
Там, за горизонтом1975, 126 минБесплатно
- 8.9
Птицы над городом1974, 70 минБесплатно
- 8.9
За облаками — небо1973, 95 минБесплатно