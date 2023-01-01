Биография

Советский и российский актер Сергей Никоненко знаком нескольким поколениям зрителей. В творческой копилке артиста есть такие разные работы, как роль поэта Сергея Есенина и строгого полковника Гордеева в сериале «Каменская». Будущий актер родился в Москве. Детство маленькому Сергею довелось провести в коммунальной квартире. Мальчик с ранних лет был артистичным, принимал участие в творческой самодеятельности. Однажды придя театр, Никоненко навсегда влюбился в него. Юноша стал посещать драмкружок, а после окончания школы поступил во ВГИК. Сниматься Никоненко начал еще в студенческие годы. Всего в фильмографии актера более 200 работ. Среди фильмов Сергея Никоненко есть такие картины, как «Места тут тихие», «Дворянское гнездо», «Виват, гардемарины!» и «Дети понедельника». Никоненко запомнился телезрителям как Гордеев, начальник Анастасии Каменской из одноименного сериала. Актер продолжает активно сниматься, несмотря на то, что он разменял восьмой десяток. Среди его последних работ – роли в фильмах «Крымский мост. Сделано с любовью!» и в спортивной драме «Со дна вершины».