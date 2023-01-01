Птицы над городом (фильм, 1974) смотреть онлайн бесплатно
8.91974, Птицы над городом
Драмы, Советские70 мин18+
Сюжет
Андрюша и его товарищи по пятому классу в груде утильсырья отыскали плохо переплетенные машинописные страницы с надписью «Атака». Ребята восторженно зачитываются этим собранием фронтовых рассказов. Автор их Букин, оказывается, живет неподалеку, в соседнем квартале. Человек немолодой и болезненный, он, однако, не поддается ударам судьбы. Все свои силы он отдает делу сохранения лесных богатств, а в свободное от этих забот время продолжает писать рассказы, вспоминая те или иные эпизоды богатой фронтовой жизни...
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Информация
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.1 IMDb
- Режиссёр
Сергей
Никоненко
- Актёр
Михаил
Глузский
- РКАктриса
Раиса
Куркина
- Актёр
Сергей
Никоненко
- ЛФАктриса
Лидия
Федосеева-Шукшина
- ОШАктриса
Ольга
Шукшина
- Актриса
Мария
Шукшина
- ГБАктёр
Георгий
Бурков
- СОАктриса
Светлана
Орлова
- СОАктёр
Сергей
Образов
- НТАктриса
Наталия
Трисветова
- СРПродюсер
Станислав
Рожков
- НПХудожник
Наталья
Панова
- МРМонтажёр
Мария
Родионова
- ВШОператор
Вячеслав
Шумский
- ЭАКомпозитор
Эдуард
Артемьев