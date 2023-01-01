Птицы над городом (фильм, 1974) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Андрюша и его товарищи по пятому классу в груде утильсырья отыскали плохо переплетенные машинописные страницы с надписью «Атака». Ребята восторженно зачитываются этим собранием фронтовых рассказов. Автор их Букин, оказывается, живет неподалеку, в соседнем квартале. Человек немолодой и болезненный, он, однако, не поддается ударам судьбы. Все свои силы он отдает делу сохранения лесных богатств, а в свободное от этих забот время продолжает писать рассказы, вспоминая те или иные эпизоды богатой фронтовой жизни...



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