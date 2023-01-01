Биография

Мария Шукшина — актриса. Обладательница Ордена «За заслуги перед Отечеством» I, II степени. Родилась в Москве 27 мая 1967 года. Будущая артистка окончила переводческий факультет Института иностранных языков им. Мориса Тореза. Когда Марии исполнился один год, отец снял девочку в альманахе «Странные люди». С этого началась ее кинокарьера. Еще до 6 лет Мария Шукшина сыграла в картинах «Братка», «Печки-лавочки», «Птицы над городом». В активе актрисы картины «Какая чудная игра», «Идеальная пара», «Крыша», «Утомленные солнцем 2: Предстояние», криминальная драма «МакМафия» — более 40 ролей. За работу в психологическом триллере «Похороните меня за плинтусом» удостоена награды «Ника». В течение 15 лет вела на ТВ программу «Жди меня».