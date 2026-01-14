Американская дочь (фильм, 1995) смотреть онлайн

Американская дочь
Американская дочь
9.21995, Американская дочь
Драма, Комедия97 мин12+
О фильме

Герой фильма — музыкант одного из московских ресторанов — прилетает в Сан-Франциско, чтобы… похитить свою дочь. Маленькую Анюту тайно увезла с собой его бывшая жена, выйдя замуж за респектабельного американца. После трогательной встречи папы с дочкой начинается их путешествие автостопом по всей Америке, полное комедийных ситуаций и приключений…

Страна
Казахстан, Россия
Жанр
Комедия, Драма
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.3 IMDb

