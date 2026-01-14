9.21995, Американская дочь
Драма, Комедия97 мин12+
Американская дочь (фильм, 1995) смотреть онлайн
О фильме
Герой фильма — музыкант одного из московских ресторанов — прилетает в Сан-Франциско, чтобы… похитить свою дочь. Маленькую Анюту тайно увезла с собой его бывшая жена, выйдя замуж за респектабельного американца. После трогательной встречи папы с дочкой начинается их путешествие автостопом по всей Америке, полное комедийных ситуаций и приключений…
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Карен
Шахназаров
- Актёр
Владимир
Машков
- ЭУАктриса
Эллисон
Уитбек
- Актриса
Мария
Шукшина
- Актёр
Армен
Джигарханян
- СЭАктёр
Стивен
Эпп
- ДХАктёр
Джонни
Хэйес
- МБАктёр
Малкольм
Браунсон
- ДДАктриса
Дженнифер
Дэвис
- ДМАктёр
Дэйл
Моррис
- ТЛАктёр
Тедди
Лэйн мл.
- МВАктриса
Мэриан
В. Каротерс
- БЛАктёр
Брайан
Лоуренс
- РХАктриса
Робин
Хантингтон
- ЧСАктёр
Чарли
Сэмюэл
- КДАктриса
Ким
Даффиси-Браун
- ДУАктриса
Джин
Уоллес
- ДДАктёр
Дэрил
Данлоп
- ЛГАктёр
Л.
Грин
- ЛФАктёр
Л.
Филлипс
- ШХАктёр
Ш.
Ху
- СКАктёр
С.
Клейн
- ДОАктёр
Д.
Ода
- ФХАктёр
Ф.
Хекман
- ЛДАктёр
Л.
Джонсон
- РБАктёр
Р.
Брукс
- КТАктёр
Карл-Хейнц
Теубер
- АБСценарист
Александр
Бородянский
- Сценарист
Карен
Шахназаров
- ГСПродюсер
Генри
С. Розенталь
- ЛММонтажёр
Лидия
Милиоти
- ВШОператор
Владимир
Шевцик
- АККомпозитор
Анатолий
Кролл