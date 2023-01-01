Биография

Карен Шахназаров – известный продюсер и режиссер, директор компании «Мосфильм». Обладатель звания «Народный артист Российской Федерации». Карен Шахназаров родился в июле 1952 года в Краснодаре. Будучи ребенком, он интересовался живописью и собирался обучаться на соответствующем факультете. Однако поступил в университет кинематографии имени Герасимова на факультет режиссуры, откуда успешно выпустился в 1975 году. Еще 5 лет он ждал возможности снять собственный фильм, набираясь опыта посредством участия в других проектах. Успех на пути к поставленной цели появился в тот момент, когда начинающий режиссер Карен Шахназаров на съемках фильма «Выбор цели» стал ассистентом опытного специалиста Игоря Таланкина. После участия в этом масштабном проекте он, наконец, смог приступить к работе над своим собственным первым сюжетом. В результате появилась кинокомедия «Добряки» с Т. Васильевой и Г. Бурковым в главных ролях. Успешный старт позволил Карену продолжать свое развитие как режиссера более уверенно, и уже в 1983 г. появляется музыкальная комедия «Мы из джаза». Она была признана лучшим фильмом года. Еще одна известная его работа – «Курьер», в основе которой лежит собственная повесть режиссера. Этот фильм получил премию им. братьев Васильевых. Фильмы Карена Шахназарова восхищают: он создал еще немало интересных сюжетов, которые пользуются большим успехом.