Дамы приглашают кавалеров (фильм, 1980) смотреть онлайн

Дамы приглашают кавалеров (фильм, 1980)

9.51980, Дамы приглашают кавалеров
Мелодрама, Комедия71 мин6+
О фильме

Анне уже за 30, но она никак не может встретить подходящего мужчину. Главная героиня работает товароведом в магазине женской одежды и очень одинока. В конце концов она решает уехать в отпуск на юг, чтобы найти кандидата в мужья на курорте.

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
71 мин / 01:11

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дамы приглашают кавалеров»