Николай Караченцов
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 27 октября 1944 г. (73 года)
- Дата смерти
- 26 октября 2018 г.
Биография
Николай Караченцов – актер кино и театра, певец, гитарист и каскадер. Принимал участие в озвучивании персонажей иностранных фильмов и советских мультфильмов, вел передачи на радио и телевидении. Родился в Москве, СССР. В детстве занимался спортом и увлекался самодеятельностью. Свою дебютную роль Николай Караченцов сыграл в студийном спектакле «Фигаро». Практически сразу же после дебюта он понял, что хочет стать актером, и, получив аттестат зрелости, поступил в Школу-студию MXAT. Окончив институт с отличием, он начал службу Мельпомене в театре «Ленком». Первые фильмы Николая Караченцова были небольшими, но интересными и необычайно динамичными. Он сыграл Шурку Басаргина («Дым отечества»), Солдата («Прощай, оружие!»), Кота Базилио («Золотой ключик»). Знаменитым его сделал герой-бунтарь – отчаянный Тиль Уленшпигель из пьесы де Костера. Актер ошеломил зрителей зонгами, акробатическими трюками, умением выходить победителем из самых немыслимых передряг и огромным мужским обаянием. За сорок лет карьеры актером было сыграно более ста разноплановых ролей в кино и спето около двухсот песен, он сам исполнял все танцы и каскадерские трюки.
Фильмография
Актёр
- 8.2
Колхоз Интертейнмент2003, 103 мин
- 9.1
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 1. Завещание императора2000, 79 минБесплатно
- 9.2
Моонзунд1988, 133 минБесплатно
- 9.2
Раз, два — горе не беда!1988, 83 минБесплатно
- 9.1
Ослиная шкура1982, 79 минБесплатно
- 9.4
Остров сокровищ (1982)1982
- 9.1
Благочестивая Марта1980
- 8.7
Соловей1979, 80 минБесплатно
- 8.1
Ошибки юности1978, 82 минБесплатно
- 8.3
Ярославна, королева Франции1978, 92 минБесплатно
- 9.7
Собака на сене1977
- 9.7
Старший сын1975