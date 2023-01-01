Биография

Николай Караченцов – актер кино и театра, певец, гитарист и каскадер. Принимал участие в озвучивании персонажей иностранных фильмов и советских мультфильмов, вел передачи на радио и телевидении. Родился в Москве, СССР. В детстве занимался спортом и увлекался самодеятельностью. Свою дебютную роль Николай Караченцов сыграл в студийном спектакле «Фигаро». Практически сразу же после дебюта он понял, что хочет стать актером, и, получив аттестат зрелости, поступил в Школу-студию MXAT. Окончив институт с отличием, он начал службу Мельпомене в театре «Ленком». Первые фильмы Николая Караченцова были небольшими, но интересными и необычайно динамичными. Он сыграл Шурку Басаргина («Дым отечества»), Солдата («Прощай, оружие!»), Кота Базилио («Золотой ключик»). Знаменитым его сделал герой-бунтарь – отчаянный Тиль Уленшпигель из пьесы де Костера. Актер ошеломил зрителей зонгами, акробатическими трюками, умением выходить победителем из самых немыслимых передряг и огромным мужским обаянием. За сорок лет карьеры актером было сыграно более ста разноплановых ролей в кино и спето около двухсот песен, он сам исполнял все танцы и каскадерские трюки.