Человек с бульвара Капуцинов
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Человек с бульвара Капуцинов

Человек с бульвара Капуцинов (фильм, 1987) смотреть онлайн

1987, Человек с бульвара Капуцинов
Комедия, Мелодрама93 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Мистер Джонни Фест приезжает в городок на Диком Западе, где основным развлечением является посещение салуна. Побывав перед этим в Париже, мистер Фест открыл для себя мир кино и теперь решил приобщить к нему окружающих.

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Страна
СССР
Жанр
Комедия, Мюзикл, Мелодрама
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Человек с бульвара Капуцинов»