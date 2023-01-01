Человек с бульвара Капуцинов (фильм, 1987) смотреть онлайн
1987, Человек с бульвара Капуцинов
Комедия, Мелодрама93 мин18+
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О фильме
Мистер Джонни Фест приезжает в городок на Диком Западе, где основным развлечением является посещение салуна. Побывав перед этим в Париже, мистер Фест открыл для себя мир кино и теперь решил приобщить к нему окружающих.
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Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.6 IMDb
- АМАктёр
Андрей
Миронов
- Актриса
Александра
Яковлева
- Актёр
Михаил
Боярский
- Актёр
Олег
Табаков
- Актёр
Николай
Караченцов
- ИКАктёр
Игорь
Кваша
- Актёр
Лев
Дуров
- Актриса
Галина
Польских
- НКАктриса
Наталья
Крачковская
- Актриса
Наталья
Фатеева
- ЭАСценарист
Эдуард
Акопов
- ВДПродюсер
Владимир
Дудин
- Актриса дубляжа
Лариса
Долина
- ИЕАктёр дубляжа
Игорь
Ефимов
- СБХудожница
Светлана
Башлыкова
- ИБМонтажёр
Инесса
Брожовская
- ГБОператор
Григорий
Беленький
- ГГКомпозитор
Геннадий
Гладков