Человек с бульвара Капуцинов (фильм, 1987) смотреть онлайн

Мистер Джонни Фест приезжает в городок на Диком Западе, где основным развлечением является посещение салуна. Побывав перед этим в Париже, мистер Фест открыл для себя мир кино и теперь решил приобщить к нему окружающих.



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