Биография

Лариса Долина (Кудельман) – актриса, певица, исполнительница эстрадной и джазовой музыки. Получила звание народной артистки России. Она родилась в Баку в 1955 году. Ее отец был простым строителем, а мать работала секретарем. В трехлетнем возрасте переехала с семьей в Одессу – родной город ее родителей. В шесть лет девочка начала учиться игре на виолончели в музыкальной школе. В 1971 ее зачислили в состав ансамбля «Волна». В то время она исполняла джаз. Позже Долина успешно закончила в Москве музыкальное училище имени Гнесиных. Молодая певица заняла 2-е место на II Всероссийском конкурсе эстрадной песни, проводившемся в Сочи в 1978 году. Ее заметила Пугачева, и после конкурса Долина была приглашена в оркестр «Современник». Ее карьера актрисы началась со съемок в фильме Шахназарова «Мы из джаза». Позже она сыграла роль крестной-феи в музыкальной сказке «Золушка». В 90-е годы певица отходит от джаза и отдает предпочтение эстрадной музыке. Она гастролирует по всей стране со своей сольной концертной программой и приобретает всеобщую узнаваемость и любовь простых слушателей. За свою музыкальную и кинематографическую карьеру Лариса Долина получила множество наград и музыкальных премий – «Лучшая певица страны», «Овация» и др. В последнее время часто входит в состав жюри престижных музыкальных конкурсов.