Мы из джаза
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Мы из джаза (фильм, 1983) смотреть онлайн

9.21983, Мы из джаза
Комедия, Музыка84 мин18+
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О фильме

Советская Россия. Двадцатые годы. Времена НЭПа. Студента Одесского музыкального техникума Костю Иванова увлекает новое направление в музыке — джаз. За это увлечение его, комсомольца, выгоняют из техникума, предлагая на выбор — учeба или любимая музыка. Константин выбирает джаз. Костя хочет создать свой джаз-банд.

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Музыка
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мы из джаза»