Советская Россия. Двадцатые годы. Времена НЭПа. Студента Одесского музыкального техникума Костю Иванова увлекает новое направление в музыке — джаз. За это увлечение его, комсомольца, выгоняют из техникума, предлагая на выбор — учeба или любимая музыка. Константин выбирает джаз. Костя хочет создать свой джаз-банд.

