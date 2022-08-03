Мы из джаза (фильм, 1983) смотреть онлайн
9.21983, Мы из джаза
Комедия, Музыка84 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
О фильме
Советская Россия. Двадцатые годы. Времена НЭПа. Студента Одесского музыкального техникума Костю Иванова увлекает новое направление в музыке — джаз. За это увлечение его, комсомольца, выгоняют из техникума, предлагая на выбор — учeба или любимая музыка. Константин выбирает джаз. Костя хочет создать свой джаз-банд.
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Карен
Шахназаров
- Актёр
Игорь
Скляр
- Актёр
Александр
Панкратов-Чёрный
- Актёр
Николай
Аверюшкин
- Актёр
Петр
Щербаков
- ЕЦАктриса
Елена
Цыплакова
- Актёр
Евгений
Евстигнеев
- Актёр
Леонид
Куравлёв
- Актёр
Борислав
Брондуков
- Актриса
Лариса
Долина
- ЮВАктёр
Юрий
Васильев
- АБСценарист
Александр
Бородянский
- Сценарист
Карен
Шахназаров
- ВКПродюсер
Владимир
Клименко
- ЛММонтажёр
Лидия
Милиоти
- ВШОператор
Владимир
Шевцик
- ВЗОператор
Владимир
Захарчук
- АККомпозитор
Анатолий
Кролл